Хабаровский НПЗ пожаловался МВД и ФСБ на попытку теракта с поджогом

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (входит в ННК) пожаловался в правоохранительные органы на попытку поджога и усилил меры безопасности. 23 февраля злоумышленник, осуществляя полет на дельтаплане сбросил два парашюта с открытым огнем на технологические установки НПЗ, сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в руководстве завода. Журнал отмечает, что техногенную катастрофу удалось предотвратить «только благодаря грамотным и слаженным действиям всех служб» и что «страшно даже представить, какие последствия могло причинить это преступление, уничтожив стратегический комплекс экономики края, и повлечь за собой катастрофические последствия для жителей города Хабаровска».

Гендиректор завода Сергей Скуридин сообщил газете «Золотой Рог», что предприятие обратилось в правоохранительные органы и надеется «на проведение тщательного расследования и установления преступников, пытавшихся осуществить террористический акт».

Руководство завода пожаловалось в краевые управления МВД и ФСБ на инцидент, который может быть квалифицирован как теракт, сообщает «Коммерсантъ». Этому изданию Скуридин сообщил о сбрасывании на территорию НПЗ двух парашютов с зажигательными средствами в 19.40 в праздничный вечер. Один парашют попал на технологическую установку, огонь потушили работники НПЗ, добавил он. Правоохранителям передана и видеозапись инцидента, которая была в распоряжении предприятия.

На завод упали не парашюты с зажигательными средствами, а китайские «небесные фонарики», которые запустили рядом с НПЗ отмечавшие 23 февраля бывшие военные и их дети, сообщает хабаровский портал DVHab.ru, не называя источники. О том же сообщает и ИА AmurMedia со ссылкой на информированный источник. Эти СМИ напоминают, что запуски таких фонариков в России запрещены рядом с жильем, лесными массивами и стратегическими объектами, а также в ветреную погоду.

Федеральные авиационные правила разрешают полеты на дельтапланах либо по приборам и в режиме радиоконтакта с диспетчером, либо по правилам визуальных полетов, т. е. в дневное время и при хорошей видимости в воздушном пространстве класса G (не требующем эшелонирования и разрешения на полеты), добавляет «Коммерсантъ». Полеты над другими зонами без разрешения ответственных органов будут нарушением. Над территориями важных промышленных предприятий устанавливаются запретные зоны либо зоны ограничения полетов.