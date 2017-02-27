ВЭБ может продать долю в Верхнекамской калийной компании

Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность продажи своей доли в Верхнекамской калийной компании (дочернее предприятие «Акрона», реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае). Об этом сообщил журналистам предправления ВЭБа Сергей Горьков на инвестфоруме в Сочи.

Верхнекамская калийная компания (ВКК) реализует стратегический проект группы «Акрон» по созданию собственной калийной сырьевой базы. В 2008 г. компания приобрела лицензию на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г.

Выход на проектную мощность ранее был запланирован не позднее середины 2023 г., однако глава совета директоров «Акрона» Александр Попов говорил, что начало активных инвестиций в проект может быть сдвинуто на 1–3 года.

Запасы сильвинита на месторождении оцениваются в почти в 710 млн т, проектная мощность месторождения – 2 млн т в год с последующим увеличением до 2,6 млн т. Инвестиции в проект могут составить $1,8–2 млрд.

Строящийся в настоящее время Талицкий ГОК позволит «Акрону» обеспечить свои предприятия хлористым калием, необходимым для производства сложных минеральных удобрений, и выйти на рынок в качестве поставщика данного сырья.