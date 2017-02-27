Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 27 февраля 2017 года

Политика

Иракские войска пытаются отбить у «Исламского государства» (запрещено в России) западную часть города Мосул, но им трудно противостоять атакам его беспилотников читать на WSJ.com

Экономика

Претендент на пост президента Франции Марин Ле Пен обещает вывести страну из еврозоны, но пока эта угроза, по-видимому, не влияет на курс евро читать на WSJ.com

Самый радикальный в мире эксперимент с денежной политикой провалился. Центробанк Японии делал ставку на то, что отрицательные процентные ставки будут способствовать росту зарплат и инфляции. Но этому мешает то, что в стране выросло целое поколение, которое приспособилось к снижению цен читать на WSJ.com

Китайские компании недавно начали открывать заводы в США, и этот тренд может ускориться, если президент Дональд Трамп все-таки введет налог на импорт читать на WSJ.com

Проект бюджета, разрабатываемый в Белом доме, предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, сохранение расходов на социальное и медицинское обеспечение читать на WSJ.com

Администрация Трампа ищет альтернативы торговым спорам в ВТО, чтобы вводить торговые санкции против Китая и других стран в одностороннем порядке. Таким образом, Вашингтон пытается уйти от системы, которую сам же помог создать более 20 лет назад читать на FT.com

Размер выданных банками США кредитов в декабре и январе снижался два месяца подряд, что произошло впервые за пять с лишним лет. Но не все экономисты связывают это с победой Трампа на выборах читать на FT.com

Средние зарплаты в производственном секторе Китая теперь выше, чем почти во всех странах Латинской Америки, и приближаются к уровню периферийных стран еврозоны, по данным Euromonitor читать на FT.com

Число дел о банкротстве, которые рассматривают китайские суды, выросло на 54% в прошлом году. Это подчеркивает, с одной стороны, проблемы китайской экономики, а с другой – успех в борьбе с «компаниями-зомби» читать на FT.com

Индустрия

Китай вкладывает миллиарды долларов в строительство аэропортов в провинциях. Но многие из них убыточны, поскольку обслуживают очень мало пассажиров читать на WSJ.com

Автомобили

Японская Takata создаст фонд для выплат компенсаций пострадавшим от взрывов ее подушек безопасности. Для этого она наймет Кеннета Фейнберга, который руководил выплатой компенсаций жертвам терактов 11 сентября, разлива нефти из-за аварии на платформе BP в Мексиканском заливе и дефекта автомобилей General Motors читать на WSJ.com

Финансы

Слияние биржевых операторов Deutsche Borse и London Stock Exchange Group оказалось под угрозой из-за того, что последняя отказалась продавать свое подразделение в Италии, несмотря на давление антимонопольных регуляторов читать на WSJ.com читать на FT.com

Уоррен Баффетт в письме акционерам Berkshire Hathaway посоветовал инвесторам отдавать предпочтение дешевым индексным фондам, а не пользоваться услугами взимающих высокую комиссию управляющих активами. При этом Баффетт выразил уверенность, что он, в свою очередь, сможет принять верные решения на фондовом рынке читать на WSJ.com

Рынки акций и облигаций в США снова растут в тандеме, хотя в конце прошлого года инвесторы распродавали облигации. Это признак того, что инвесторы теряют веру в так называемую рефляционную торговлю - ставку на ускорение экономики и инфляции, вызванное фискальным стимулированием Трампа читать на WSJ.com

Лондон является мировым клиринговым центром, через который ежедневно протекают триллионы долларов. Поэтому ему важно сохранить этот статус, несмотря на Brexit читать на WSJ.com

Более 10% сотрудников американских банков работают в Азии. Некоторые специалисты считают, что банки продолжат нанимать людей за рубежом, где издержки ниже, несмотря на призывы Трампа создавать рабочие места в США читать на FT.com читать на FT.com

Лишь 4,2% поглощений пришлось на долю фондов прямых инвестиций в 2016 г., что стало минимумом с 2009 г., по данным Bain & Company. Фонды прямых инвестиций проигрывают конкуренцию стратегическим инвесторам читать на FT.com

Технологии

Через 30 лет суперумных роботов будет больше, чем людей, заявил гендиректор SoftBank Масайоси Сон на ежегодной выставке Mobile World Congress в Барселоне читать на WSJ.com

Главной темой на Mobile World Congress в этом году, вероятно, станут 5G-сети. Но выполнить свои обещания телекоммуникационным компаниям может оказаться непросто, тем более что еще далеко не везде есть хорошее покрытие 4G-сетей читать на FT.com

Лидером в разработке 5G-сетей пытается стать китайская Huawei, хотя ранее в отрасли создания телекоммуникационных технологий и оборудования доминировали европейские и американские компании читать на WSJ.com

Президент мобильного подразделения LG Джуно Чо рассказал в интервью WSJ, что компания меняет стратегию и сосредоточится на улучшении базовых характеристик своих смартфонов, а не будет стараться сделать их уникальными читать на WSJ.com

Sony продала 915 000 шлемов виртуальной реальности Play Station VR за первые четыре месяца. Но этого недостаточно, чтобы мотивировать сторонних разработчиков на создание приложений для устройства, считают аналитики читать на WSJ.com

На фоне своего приближающегося IPO компания Snap пытается измениться, чтобы ее воспринимали не как создателя популярной соцсети Snapchat, а как компанию, занимающуюся компьютерным зрением и виртуальной реальностью читать на WSJ.com

Создатель «самого дешевого в мире» смартфона Мохит Гоэл арестован в Индии по обвинениям в мошенничестве. Его компания Ringing Bells привлекла внимание в прошлом году, предложив смартфоны стоимостью менее $4, и миллионы индийцев поспешили сделать заказы читать на FT.com

Медиабизнес

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году подчеркивает, что часто фаворитами становятся фильмы, создание которых финансируют не ведущие голливудские студии. Так, $30 млн на съемки фильма «Ла-ла ленд» выделила Lions Gate, независимая компания Black Label Media и китайская Hunan TV & Broadcast Intermediary Co. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

На фоне критики в свой адрес фармацевтические компании в США ограничили рост цен на лекарства в январе, хотя в целом он мало изменился по сравнению с прошлым годом. Помешать компаниям повышать цены хочет и Трамп читать на WSJ.com

В Китае растет спрос на премиальное пиво, благодаря чему увеличивается рыночная доля импортного и крафтового пива читать на FT.com

Менеджмент

Школы программирования в США доказывают, что они могут помочь рабочим быстро сменить профессию и сделать их востребованными специалистами в XXI веке читать на WSJ.com

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