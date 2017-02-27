Силуанов: цена отсечения в «бюджетном правиле» – $40 за баррель нефти плюс 2%

«Бюджетное правило» необходимо для ограничения расходов и формирования резервов. А также для ограничения влияния на бюджет и экономику колебаний нефтяных цен. Предложение Минфина - установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего расходы бюджета, цену нефти в размере $40/барр. и корректировать ее на величину инфляции в США (около 2%). «Точка отсечения должна быть $40 за баррель в реальном выражении, то есть мы на период несколько лет должны учитывать этот параметр на прогноз показателя инфляции в долларовом выражении», - сказал Силуанов в ходе инвестиционного форума в Сочи.

«Бюджетное правило» в качестве нормы фиксируется в Бюджетном кодексе. С соответствующими поправками Минфин выйдет уже в весеннюю сессию Госдумы, а заработает оно с 2019 г. «Мы хотим руководствоваться тем, что у нас бюджет на трехлетку есть, по сути дела, у нас "бюджетное правило" частично применяется, но с тем, чтобы узаконить, дать устойчивый посыл, что мы будем им руководствоваться, да, конечно, наверное, будем применять его с 2019-2020 гг.», - сказал Силуанов.

В 2017-2019 гг. предельные расходы бюджета должны определяться как сумма ненефтегазовых доходов (около 9,6% ВВП), нефтегазовых доходов (исходя из цены на нефть $40/барр. — 5,5% ВВП), снижающегося дефицита, расходов на докапитализацию ВЭБа и процентных расходов на госдолг. Траты из резервов устанавливаются законом о бюджете. Если доходы превысят расходы (за вычетом трат на обслуживание госдолга), резервы будут накапливаться.