Белоруссия легализовала 0,25 млн т санкционных яблок и груш – Россельхознадзор

Белоруссия только в 2016 г. легализовала для поставки в Россию 0,25 млн т яблок и груш из стран, подпавших под российское продэмбарго, полагает Россельхознадзор.

«Наш анализ показал, что 24 страны Африки, которые значились как поставщики яблок и груш в Белоруссию, подтвердили, что не отгружали фрукты в Белоруссию, таким образом, 255 000 т фруктов, поступивших якобы из этих стран, - это легализация санкционной продукции», - заявил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Среди стран, фитосанитарные сертификаты которых были подделаны, - Гвинея, Мали, Буркина-Фасо, Бенин, Либерия и другие.

Сославшись на официальные данные белорусской статистики, руководитель Россельхознадзора сообщил, что в прошлом году Белоруссия ввезла 744 000 т яблок и груш и вырастила их 140 000 т. В Россию, по официальным данным, было поставлено 210 000 т. «Получается, что в стране осталось 674 000 т яблок и груш, душевое потребление в этом случае, включая беззубых младенцев, составило 74,8 кг», - сказал он. Средняя стоимость яблок, согласно данным Белстата, составила $1,74 за кг.

Только за последнюю неделю Россельхознадзор сообщил об обнаружении яблок из Польши в Московской области, Кургане, Красноярске и других регионах. Фрукты поступили из Белоруссии. Вся санкционная продукция была уничтожена.