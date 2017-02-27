«Лукойл» в этом году инвестирует в месторождение «Западная Курна – 2» в Ираке $1,5 млрд

«Лукойл» собирается инвестировать в месторождение нефти «Западная Курна - 2» в 2017 г. около $1,5 млрд. Об этом заявил руководитель компании Вагит Алекперов.

«В этом году в проект будет инвестировано порядка $1,5 млрд», - сказал он, отметив, что компания уже возместила около $6 млрд исторических затрат.

Ранее Алекперов говорил, что «Лукойл» рассчитывает в первом полугодии 2017 г. договориться с Ираком по изменению условий контрактов. Компания рассчитывает получить дополнительную прибыль в стране.