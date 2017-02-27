АФК «Система» планирует объединить аграрные активы перед выводом на биржу

АФК «Система» планирует объединить свои аграрные активы - «Степь» и RZ Agro - перед IPO, сказал журналистам основной владелец АФК Владимир Евтушенков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Я думаю, мы будем это объединять, конечно, мы ведем работу над объединением», - заявил он.

Ранее Евтушенков говорил, что «Система» в конце 2017 г. - начале 2018 г. может провести IPO агрохолдинга «Степь».

У агрохолдинга «Степь» к ноябрю 2016 г. было 214 000 га земли. С учетом холдинга RZ Agro (СП «Системы» и с членами семьи Луис-Дрейфус) земельный банк АФК включал 313 000 га. В 2018 г. корпорация рассчитывает владеть 500 000 га земли.