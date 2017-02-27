Анонс «Ведомостей» на 28 февраля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

компании притесняют работников за внешний вид;

ФНС сможет следить онлайн за тем, что происходит по всей стране (приложение «Кассовая реформа»);

столкнувшись с коллекторами, мало кто из россиян пользуется своими правами.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент «СИА интернейшнл» Сергей Пивень рассказал в интервью о российском рынке лекарств

и статью на полосе «Комментарии»: националистические настроения в тренде у богатых и образованных россиян.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».