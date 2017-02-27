Приватизация 25% минус одна акция «Совкомфлота» состоится «скоро» на Московской бирже

Правительство определилось, что приватизация 25% минус одна акция «Совкомфлота» пройдет только на Московской бирже. Об этом заявил во вторник, 27 февраля, министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Решили, что будет размещение на Московской бирже. На Нью-Йоркской (параллельно) - нет», - сказал он.

Госдоля в «Совкомфлоте», который сейчас принадлежит государству на 100%, в 2017-2019 гг. может сократиться до 25% плюс 1 акция. Эти намерения зафиксированы в плане приватизации на трехлетку, одобренном в начале февраля правительством.

Государство собирается начать приватизацию компании, продав на первом этапе пакет в размере 25% минус одна акция, уже несколько лет. В 2015 г. от этой сделки планировалось выручить 24 млрд руб., но первичное размещение акций компании так и не состоялось.