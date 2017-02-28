«Газпром» назвал экспортные цены на 2017 год

Диапазон цен экспортных контрактов «Газпрома» в 2017 г. составит $180- $190 за 1000 куб.м. газа, приводит «Интерфакс» выдержки из презентации зампреда правления концерна Александра Медведева.

В 2016 г. средняя цена экспорта составила $167 за 1000 куб. м. Тогда «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд куб. м. газа. Это составляет суммарное потребление газа в Японии, Сингапуре, Южной Корее и Вьетнаме, говорится в презентации для встречи с инвесторами АТР в Сингапуре.

В 2016 г. компания обеспечила 34% европейского газового рынка и до 2915 г. намерена удерживать долю до 35%. «В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга - каких либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители», - заявил Медведев в своем докладе.