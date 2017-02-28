В «Газпроме» заявил о возможности дополнительного размещения на азиатской бирже

«Газпром» рассматривает возможность дополнительного размещения акций на одной из ведущих азиатских фондовых бирж, передает Прайм заявление зампреда правления Андрея Круглова в ходе Дня инвестора компании в Сингапуре.

В июне 2016 г. Круглов говорил, что «Газпром» сохраняет планы по выходу на биржу Гонконга, но может сделать это не раньше следующего года. Тогда он заявлял, что «Газпром» не планирует дополнительной эмиссии акций.

Ранее вице-президента Газпромбанка Борис Иванов говорил, что «Газпром» планирует разместить на Гонконгской бирже облигационный заем на $500 млн, а причем выпуск будет номинирован в юанях. Предполагалось, что организатором размещения выступит Газпромбанк.