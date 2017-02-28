Дивиденды «Газпром нефти» за 2016 год достигнут «максимальных значений»

«Газпром нефть» может выплатить дивиденды за 2016 г. в размере порядка 11 руб. на акцию против 6,47 руб. за 2015 г., сообщается в материалах компании.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 2016 г. составила 200 млрд руб. Таким образом, «Газпром нефть» может направить на дивиденды по итогам 2016 г. 25% от чистой прибыли по МСФО, в пересчете на одну акцию получаются дивиденды в размере 10,56 руб.

«В 2016 г. вместе с существенным ростом чистой прибыли размер дивидендов достигнет максимальных значений», – заявил в своем докладе финансовый директор «Газпром нефти» Алексей Янкевич.

Дивиденды «Газпром нефти» по итогам 2015 г. составили 6,47 руб. на акцию. Общий размер выплат составил 30,7 млрд руб., или 28% от чистой прибыли по МСФО.

Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам минимум 25% прибыли по МСФО.

Основным акционером «Газпром нефти» является «Газпром», который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Уставный капитал компании состоит из 4,741 млрд акций.