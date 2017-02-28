Минтранс предложил включить сезонный фактор в тарифы РЖД для переориентации грузов на реку

Тарифный коридор ОАО «РЖД» мог бы включать сезонный фактор ради переориентации грузов на водный транспорт в сезон навигации. Это ТАСС заявил в Сочи министр транспорта Максим Соколов. «Может быть, здесь нужно дать соответствующие дополнительные права или полномочия "Российским железным дорогам", хотя они есть по тарифному коридору, но чтобы тарифный коридор в том числе учитывал специфику нашей страны и возможность использования внутренних водных путей в летний период», – сказал он.

По словам министра, для переориентации грузопотоков на реку нужны «взаимосвязанные решения конкурирующих транспортных систем». Для примера он привел тариф в системе «Платон», который с 15 апреля вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб./км.

Ранее в Минтрансе говорили, что для перехода грузов на реку в сезон навигации целесообразно сезонное изменение железнодорожных тарифов и тарифов в системе «Платон».

ОАО «РЖД» с 2013 г. имеет право оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться.