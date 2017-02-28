«Роснефть» присматривается к мелководным участкам шельфа Мексики – «Коммерсантъ»

«Роснефть» может вступить в борьбу за участки на мелководном шельфе Мексики, которые впервые будут разыграны летом 2017 г., и завершает их изучение. Это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Ранее «Роснефть» вместе с ExxonMobil изучала возможность начать работу в американском секторе Мексиканского залива, но в прошлом году партнеры отказались от проекта по разведке 20 участков, не обнаружив коммерческих запасов, напоминает газета. По информации одного из источников, в новый тендер «Роснефть» также войдет в консорциуме.

15 контрактов на участки в Мексиканском заливе будут разыграны на условиях соглашения о разделе продукции в конце июня, пишет издание, ссылаясь на комиссию по углеводородам Мексики. Об участии в data room компании должны определиться к концу марта.

Из-за санкций «Роснефть» не может бороться за глубоководный шельф, а сухопутные участки ее не интересуют, объяснил один из источников «Коммерсанта». Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research сомневается, что «Роснефть» решит стать оператором проекта в Мексике, и предупреждает, что ждать больших запасов от мексиканского шельфа не стоит.

Из российских компаний до сих пор активный интерес к Мексике проявлял только «Лукойл». У него 50% в операторе проекта Аматитлан (еще по 25% – у структуры мексиканской Pemex и канадской Renaissance Oil, купившей долю в январе за $1,75 млн). В декабре 2016 г. консорциум «Лукойла» и Eni подавал заявку на один из глубоководных блоков, но проиграл тендер, предложив низкую цену. Результаты работы «Лукойла» в Мексике источники газеты оценивают осторожно. В «Лукойле» и «Роснефти» от комментариев отказались.