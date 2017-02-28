Правительство планирует обнулить НДС при реэкспорте

Правительство планирует обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реэкспорте продукции, произведенной иностранными компаниями в России в рамках режима переработки, заявил ТАСС заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский.

Этот режим предполагает ввоз товаров на таможенную территорию России без уплаты таможенных пошлин для последующей переработки и экспорта в третьи страны. Обнуление ставки НДС будет стимулировать компании к открытию производства в России и наращиванию поставок на экспорт.

В частности, режим переработки собираются использовать мировой производитель пищевых продуктов Mars и германский автомобильный концерн Volkswagen.

В настоящее время Российский экспортный центр и Федеральная таможенная служба проводят эксперимент по оптимизации процедур при использовании режима переработки на таможенной территории.

«Одним из препятствий оказались процедуры возмещения НДС – в частности, в Налоговом кодексе не предусмотрена нулевая ставка НДС при реэкспорте. На прошлой неделе мы договорились с Минфином, Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой это поправить», – сообщил Воскресенский.

По его словам, правительство в ближайшие дни подготовит законопроект для обсуждения среди экспертов.