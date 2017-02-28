Сахалин можно соединить тоннелем с материком, а потом с Хоккайдо – Иванов

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает маловероятным, что российский Сахалин и японский Хоккайдо когда-нибудь соединит мост. На его взгляд, более реалистичным выглядит проект строительства тоннеля, однако все будет зависеть от экономической целесообразности, и сначала нужно соединить Сахалин с остальной территорией России.

«Идея такая есть [строительства моста между Сахалином и Хоккайдо], но прежде всего нужно соединить Сахалин с материком [территорией России], а не Сахалин с Хоккайдо», – сказал Иванов в интервью ТАСС во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его мнению, только после соединения Сахалина с материковой частью России «возникает чисто экономический вопрос – будет ли такой объем грузопотока, который когда-нибудь, лет через 30–40 – быстрее не бывает в транспорте – окупит строительство либо тоннеля, либо моста [между Сахалином и Хоккайдо]». «По мнению экспертов, мост можно забыть сразу, потому что это не окупится никогда – нет такого потока, это не мост через Керченский пролив, там экономика работает», – сказал спецпредставитель главы государства.

При этом Иванов предположил: «Тоннель может быть». «Тоннель по длине около 51 км сравним с Евротоннелем [между Францией и Великобританией под Ла-Маншем], конечно, технологически построить можно, проблема только в одном – в экономике, окупится или нет», – отметил он.

Однако, по его словам, «если не будет соединения материк – Сахалин, то все последующие вопросы становятся бессмысленными». Иванов напомнил, что подобное соединение Сахалина с остальной территорией страны – «давнишняя мечта, еще товарищ [Иосиф] Сталин планировал это сделать, но не получилось». «В Советском Союзе много чего не получилось, например, дорога Чита – Хабаровск, а у нас получилось!» – заметил Иванов.