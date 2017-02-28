Годовая прибыль ММК по РСБУ выросла в 2,2 раза

В 2016 г. чистая прибыль группы ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) по РСБУ выросла в 2,2 раза до 67,9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Годовая выручка группы увеличилась на 8% до 339,1 млрд руб., валовая прибыль – на 9% до 105,2 млрд руб.

Себестоимость продаж ММК в прошлом году выросла на 7,5% и составила 233,9 млрд руб.

Годовая прибыль ММК по МСФО выросла в 2,6 раза по сравнению с 2015 г., до $1,111 млрд, сообщалось ранее. Выручка по МСФО снизилась на 3,6% до $5,63 млрд на фоне снижения цен на сталь (на $20 за 1 т, или на 4,4%) в 2016 г. Показатель EBITDA вырос на 17,3% до $1,956 млрд.

По итогам 2016 г. группа ММК произвела 12,54 млн т стали, отгрузка металлопродукции составила 11,57 млн т.