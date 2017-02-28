РЖД: Проект ВСМ Москва – Казань подорожал по плану

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань подорожало в плановом порядке – за счет индексаций – и на сегодняшний день оценивается в 1,26 трлн руб., заявил первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин на инвестиционном форуме в Сочи.

«Сегодня мы видим, что общая стоимость проекта не превышает той стоимости, которая была в обосновании инвестиций. Она была определена в 1,060 трлн руб., а с учетом индексации в ценах соответствующих лет общая стоимость сегодня оценивается в 1,260 трлн руб., что практически полностью соответствует нашим расчетам», – сказал он.

Мишарин сообщил, что грузовые поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Казань будут производиться на территории России. «В России, конечно. Сейчас идет целая борьба, выбор площадки для производства такого подвижного состава. Конечно, многие регионы заинтересованы», – сказал он, отвечая на вопрос о том, где будут производиться грузовые поезда для высокоскоростной магистрали.

РЖД совместно с китайскими партнерами может создать грузовой поезд, развивающий скорость до 350 км/ч, говорил в начале февраля президент РЖД Олег Белозеров. Он может использоваться в том числе на высокоскоростной магистрали Москва – Казань, которая в будущем может стать частью ВСМ Москва – Пекин и проекта «Шелковый путь».

В этом году РЖД получит из бюджета на проект ВСМ 93,5 млн руб. В конце 2016 г. РЖД сдвинула ожидаемый срок запуска ВСМ Москва – Казань на 2022–2023 гг. Ранее сроком сдачи ВСМ назывался 2020 г.