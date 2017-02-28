Суд подтвердил обязанность S7 Airlines бесплатно провозить багаж независимо от тарифа

Арбитражный суд Московского округа во вторник подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о законности предписания Ространснадзора, по которому авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines, входит в группу S7) должна обеспечить бесплатный провоз багажа по билетам любых тарифов.

Суд отклонил жалобу авиакомпании, отмечается на его сайте.

Разбирательства начались в прошлом году из-за особенностей тарифа S7 Airlines «Эконом базовый». По его условиям пассажиры могут взять с собой в салон багаж весом не больше десяти килограмм и с габаритами до 55х40х20 см (в сумме трех измерений - 115 см). Любую сумку, чемодан или рюкзак большего размера придется сдавать в багаж и доплачивать.

При этом согласно федеральным авиационным правилам, утвержденным приказом Минтранса, бесплатный провоз багажа без согласования с перевозчиком допустим, если его габариты не превышают 203 см в сумме трех измерений. В этой связи Ространснадзор выдал S7 Airlines предписание с требованием привести нормы провоза багажа в соответствие с законодательством.