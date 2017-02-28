Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 февраля 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп во вторник призовет конгресс увеличить бюджетные расходы на оборону на $54 млрд. Трамп хочет это сделать за счет урезания расходов на другие программы читать на WSJ.com читать на FT.com

Белый дом в понедельник выступил в защиту своего решения попросить чиновников и представителей спецслужб помочь опровергнуть сообщения о связях помощников Трампа с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

Россия хочет, чтобы США поддержали ливийского генерала Халифу Хафтара, который борется с коалиционным правительством в Триполи, пользующимся поддержкой ООН читать на WSJ.com

Экономика

Из-за борьбы Пекина с оттоком капитала под угрозой оказались ряд сделок китайских компаний за рубежом. В 2016 г. они объявили о поглощениях иностранных компаний на $220 млрд читать на FT.com

Странам Азии необходимо инвестировать в инфраструктуру $26 трлн к 2030 г., иначе ее нехватка будет препятствовать их экономическому росту, предупредил Азиатский банк развития читать на FT.com

Администрация Трампа медленно номинирует людей на вакантные посты в антимонопольных органах. Это увеличивает неопределенность для компаний, договорившихся о слияниях читать на WSJ.com

Автомобили

Японская Takata признала свою уголовную ответственность и согласилась выплатить $1 млрд штрафа за то, что вводила автопроизводителей в заблуждение по поводу проверок качества своих подушек безопасности читать на WSJ.com

Автопроизводители, включая Renault и Hyundai, задумываются о выпуске автомобилей в Пакистане, так как местный рынок растет, а безопасность в стране улучшается читать на FT.com

Энергоресурсы

Хоть США и остаются одним из крупнейших импортеров нефти, но их экспорт превышает уже 1,2 млн баррелей в день читать на FT.com

Годовой убыток мексиканской госкомпании Pemex сократился почти на 60%, и она впервые за пять лет достигла цели по добыче нефти читать на FT.com

Гендиректор Eni Клаудио Дескальци в интервью FT отрицает обвинения в коррупции в связи с покупкой нефтяного блока в Нигерии за $1,3 млрд. Он намерен продолжать разрабатывать это месторождение читать на FT.com

Eni, в отличие от многих конкурентов, делает ставку на разведку энергоресурсов, а не поглощения. Похоже, что эта ставка оправдывается. Так, к декабрю компания намерена начать добычу на гигантском газовом месторождении Зохр читать на FT.com

Финансы

На первый взгляд многим иностранным инвесторам нет смысла покупать гособлигации Японии, у которых отрицательная доходность. Однако эти облигации пользуются спросом, потому что инвесторы знают, как получить прибыль читать на WSJ.com

Совет директоров AIG в начале марта обсудит, необходимо ли заменить гендиректора Питера Хэнкока в связи с крупным убытком в IV квартале. Ранее инвестор-активист Карл Айкан призывал к его отставке читать на WSJ.com

Хедж-фонд Пола Тюдора Джонса многие годы взимал одни из самых высоких комиссий в отрасли. Но теперь миллиардер-инвестор из-за недовольства клиентов снижает их второй раз за восемь месяцев читать на WSJ.com

Morgan Stanley сообщил в понедельник, что «значительное число» его клиентов получали от банка неверную информацию, из-за которой они в последние годы недоплачивали или переплачивали налоги читать на WSJ.com

Считается, что постоянно переигрывать фондовый рынок невозможно. Но исследование WhaleWisdom показывает, что у добивающихся отличных результатов инвесторов все же есть свои секреты. Например, они игнорируют макроэкономические прогнозы читать на FT.com

Prosper, один из крупнейших онлайн-кредиторов в США, выручит до $5 млрд от продажи своих займов консорциуму инвесторов, в который входят Fortress и Third Poind. Это снижает беспокойство по поводу его будущего читать на FT.com

Технологии

Арестованному ранее наследнику империи Samsung Ли Чжэ Ёну будут предъявлены обвинения в коррупции и еще по четырем статьям, заявила прокуратура Южной Кореи читать на WSJ.com читать на FT.com

У нового iPhone будет загнутый экран, а поставщиком дисплеев станет Samsung, утверждают знакомые с планами Apple люди читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска хочет катать туристов вокруг Луны уже к концу 2018 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Snap, чье IPO должно стать крупнейшим в технологическом секторе за последние годы, совсем непохожа на многие компании из кремниевой долины. Вопрос в том, поможет ли ей такая корпоративная культура составить конкуренцию Facebook? читать на WSJ.com

Alibaba стремится повторить успех Amazon в облачном бизнесе. Квартальная выручка ее подразделения AliCloud выросла на 115% в годовом выражении до $254 млн читать на FT.com

SoftBank хочет объединить спутниковый стартап OneWeb, который она поддерживает, с одним из лидеров сектора Intelsat. Ожидается, что о сделке будет скоро объявлено, а SoftBank вложит $1,7 млрд читать на FT.com

Руководитель потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю рассказал о планах компании разрабатывать технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности и интегрировать их в свои будущие смартфоны читать на FT.com

Желание Трампа пересмотреть программу выдачи виз высококвалифицированным сотрудникам вызывают беспокойство у технологических компаний и работающих в них специалистов из Индии читать на WSJ.com

Медиабизнес

WSJ описывает события, происходившие за кулисами во время вручения премии «Оскар». Партнер PwC Брайан Каллинэн, который отдал неверный конверт с именем победителя в номинации «Лучший фильм», был занят тем, что делал посты в Twitter, в том числе за пару минут до своей ошибки, хотя ему это не было разрешено читать на WSJ.com

Люди смотрят на YouTube уже более 1 млрд часов видео в день, что в 10 раз больше, чем в 2012 г. Достичь этого удалось благодаря алгоритмам, предлагающим пользователям рекомендованные им видео читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Во французской Булони рыбаки опасаются, что из-за Brexit иностранные суда будут вынуждены покинуть британские воды и начнут больше конкурировать с ними. Хоть рыболовецкая отрасль и относительно небольшая, но она может оказаться камнем преткновения в переговорах по Brexit читать на FT.com

Чтобы снизить критику в свой адрес за повышение цен на лекарства, Johnson & Johnson попыталась сделать свое ценообразование более прозрачным. Компания заявила, что повысила цены на отпускаемые по рецепту лекарства в среднем на 8,5% в 2016 г., или на 3,5% с учетом скидок читать на WSJ.com

Недвижимость

British Land и Oxford Properties Group близки к продаже китайским инвесторам лондонского небоскреба Cheesegrater («Терка для сыра») более чем за 1 млрд фунтов. Это может стать самой крупной сделкой с недвижимостью в Лондоне с 2014 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

Некоторые компании стремятся произвести как можно лучшее первое впечатление на новых сотрудников, чтобы завоевать их лояльность. Это важно, ведь многие новички уходят из компаний, не проработав и года читать на FT.com

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