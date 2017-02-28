Акционеры «Мечела» одобрили реструктуризацию долга ВТБ и Газпромбанку

Акционеры ПАО «Мечел» на внеочередном собрании в понедельник одобрили сделки по реструктуризации долга с ВТБ и Газпромбанком, говорится в сообщении компании.

«Мечел» в конце декабря 2016 г. подписал договор с ВТБ о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям до 2022 г. В соответствии с подписанными соглашениями на общую сумму 70,2 млрд руб. отсрочка начала погашения основного долга продлена до I квартала 2020 г., срок погашения основного долга - до I квартала 2022 г.

Подписание соглашений с ВТБ было условием вступления в силу аналогичных условий по графикам погашения задолженности с другими кредиторами - Газпромбанком и Сбербанком. Таким образом, «Мечел» завершил реструктуризацию долга с государственными банками-кредиторами, на которые приходится 67% задолженности компании.

Следующим этапом должно стать согласование условий реструктуризации долга с международными кредиторами.

Чистый долг «Мечела» на конец сентября 2016 г. составлял 479,148 млрд руб.