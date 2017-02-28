Совет директоров «Уралкалия» 3 марта рассмотрит отчуждение казначейских акций

Совет директоров ПАО «Уралкалий» 3 марта рассмотрит вопрос об отчуждении акций компании, находящихся в ее распоряжении. Также будут утверждены кандидаты для избрания в совет на годовом собрании акционеров. В настоящее время квазиказначейский пакет «Уралкалия» составляет 54,4%, акции находятся на балансе дочернего АО «Уралкалий-технология».

В декабре акционеры «Уралкалия» одобрили крупную сделку - договор поручительства между компанией и АО «Уралкалий-технология» в отношении сделки репо с «ВТБ капиталом». Это повлекло обязательство компании выкупить акции у несогласных со сделкой. Эти акции должны быть переведены на «Уралкалий-технологию».