ФАС возбудила дело в отношении Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Минздрава за невыполнение требований «Положения о лицензировании медицинской деятельности». Об этом говорится в сообщении службы, опубликованном на ее сайте во вторник, 28 февраля.

«В связи с невыполнением Минздравом России требований пункта 3 "Положения о лицензировании медицинской деятельности" сегодня в Российской Федерации отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела назначено на 16 марта текущего года.