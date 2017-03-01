Евтушенков рассказал о планах агрохолдинга «Системы» о выходе на рынки Бразилии и Казахстана

Агрохолдинг «Степь» «Системы» ведет переговоры о покупке активов в некоторых регионах России и рассматривает возможность выхода на зарубежные рынки, заявил «России 24» владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. В частности, речь идет о покупке активов на Алтае, в Самаре, в Тверской области. «Все определяется разумной целесообразностью, - цитирует его "Интерфакс". - Более того, мы не собираемся замыкаться только на территории РФ, рассматриваем возможности развития в Казахстане и даже в Бразилии».

По словам Евтушенкова, агрохолдинг «Системы» в этом году планирует стать крупнейшим в России производителем яблок и изучает возможность инвестировать в выращивание риса и картофеля.

Ранее владелец АФК говорил, что «Система» в конце 2017-начале 2018 г. может провести IPO своего агрохолдинга. Сейчас он подтвердил эти планы, не уточнив сроки. 27 февраля он заявил, что «Система» планирует объединить сельскохозяйственные активы – агрохолдинг «Степь» и компанию RZ Agro – перед IPO и эта работа уже ведется.