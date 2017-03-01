Погрузка на сети РЖД в феврале выросла хуже прогнозов компании

В феврале 2017 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» выросла на 0,9% в годовом измерении и составила 96 млн т, сообщает компания. В пресс-релизе отмечается, что в феврале 2016 г. было 29 дней.

Грузооборот в феврале вырос к прошлому году на 2,2% и составил 189,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,2% и составил 242,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль этого года, по оперативным данным компании, составила 196,1 млн т, что на 3,8% больше, чем за первые два месяца прошлого года.

Грузооборот с начала года составил 392,6 млрд тарифных тонно-км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 505 млрд тонно-км (+ 6,5%).

Ранее в РЖД говорили, что ожидают роста погрузки в феврале на 3,6% или даже на 4%.