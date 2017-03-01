«Роснефть» нарастила долю в «Башнефти» до 69,3% голосующих акций

«Роснефть» по результатам оферты нарастила долю в «Башнефти» до 69,3% голосующих акций, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение компании. Она выкупила 13,481 млн обыкновенных акций у почти 5000 акционеров на общую сумму 49,966 млрд руб. из расчета 3706 руб. за штуку.

Сейчас «Роснефти» принадлежит 102,432 млн обыкновенных акций «Башнефти», или 69,3% голосующих акций, уточнила «Роснефть». Отчет об итогах принятия обязательного предложения будет направлен в Банк России и «Башнефть» 1 марта.

Компания приобрела у государства 50,08% «Башнефти» (60,16% обыкновенных акций) за 330 млрд руб. ($5,3 млрд) 2 октября 2016 г. Оферту миноритарным акционерам «Башнефти» на выкуп 55,5 млн (37,52%) обыкновенных акций по цене 3706,41 руб. за акцию «Роснефть» направила в ноябре. Стоимость соответствует параметрам договора купли-продажи госпакета акций «Башнефти», максимальный размер обязательств не превысит 206 млрд руб., сообщала «Роснефть». Два дня назад компания в презентации сообщила, что выкупила у миноритариев «Башнефти» 9% акций, доведя свою долю до примерно 69,3% голосующих акций.