Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 марта 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп в обращении к конгрессу смягчил риторику и призвал американских политиков объединиться. Но некоторые демократы продолжили его критиковать. Президент повторил некоторые из своих предвыборных обещаний – пересмотреть Obamacare, налоги, выделить средства на дороги и мосты, но не представил никаких предложений по их реализации читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп планирует подписать новую версию иммиграционного указа, в которой обладателям виз США из семи мусульманских стран не будет запрещен въезд в страну читать на WSJ.com

Администрация Трампа предлагает сократить бюджетное финансирование госдепартамента и Агентства США по международному развитию на 37%, при этом значительно увеличив расходы на оборону читать на WSJ.com

Россия и США во вторник открыто спорили в Совете Безопасности ООН по поводу резолюции о введении санкций против режима Башара Асада из-за предполагаемого использования химического оружия. Россия и Китай заблокировали ее. Это свидетельствует, что у Москвы и Вашингтона остаются разногласия в вопросах мировой безопасности читать на WSJ.com

Точка зрения

Сирийской оппозиции и поддерживающим ее странам Запада и Персидского залива нужны какие-нибудь козыри в переговорах с режимом президента Башара Асада. Таким козырем может стать нежелание России оплачивать восстановление Сирии, пишет иностранный редактор FT Рула Халаф читать на FT.com

Крупный план

В развивающихся странах снова наблюдается оптимизм по поводу экономического роста и инвестиций благодаря спросу Китая на сырье и западных стран на их продукцию. Но в то же время остаются опасения по поводу возможных проблем. Поэтому мнения специалистов относительно перспектив развивающихся стран расходятся читать на FT.com

Экономика

Администрация Трампа хочет уменьшить влияние ВТО на США, следует из попавших к журналистам документов. Так она хочет защитить суверенитет США в торговых вопросах, и это может подорвать авторитет ВТО читать на WSJ.com читать на FT.com

Рост ВВП США в IV квартале 2016 г. остался на уровне 1,9% в результате пересмотра данных читать на WSJ.com

Участники рынков во вторник оценивали вероятность повышения ставок в США в марте в 80% после заявлений представителей ФРС читать на FT.com

Деловая активность в Китае в феврале выросла, и это дает властям возможность сосредоточиться на борьбе с ростом долга и финансовыми рисками, а не стимулировании экономики читать на FT.com

Автомобили

Гендиректор General Motors Мэри Барра во вторник предупредила, что возможное введение налога импорт в США может создать проблемы компании читать на WSJ.com

Энергоресурсы

BP планирует ежегодно наращивать нефтедобычу к 2021 г. и к этому моменту выйти на уровень безубыточности в $35 за баррель. Ранее целью компании было $40, а сейчас для получения прибыли ей нужны цены выше $60 читать на WSJ.com

BP улучшила свои среднесрочные прогнозы, а Royal Dutch Shell одобрила первый за почти два года новый проект по разработке нефтяного месторождения на шельфе. Это свидетельствует о росте уверенности нефтегазовых компаний читать на FT.com

Saudi Aramco во вторник объявила о планах инвестировать $7 млрд в строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Малайзии. Это позволит ей поставлять туда большую часть нефти, которую будет использовать новый НПЗ читать на FT.com

Финансы

Эндаумент-фонд Гарвардского университета планирует закрыть собственные хедж-фонды и инвестировать почти все средства с помощью управляющих активами. Это начало перестройки, задуманной его новым руководителем Н. П. Нарвекаром читать на WSJ.com

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) думает над созданием «инвертированной» биржи. У таких бирж комиссии за проведение транзакций взимаются и выплачиваются наоборот – маркет-мейкеры платят, а сделавшие заказ инвесторы получают вознаграждение читать на WSJ.com

Несмотря на стабильный рост фондового рынка США до рекордных значений в последние недели, у инвесторов пользуются высоким спросом ценные бумаги, позволяющие извлечь выгоду из волатильности читать на WSJ.com

Bank of Cyprus получил прибыль в размере 64 млн евро в 2016 г. после пяти лет убытков подряд читать на FT.com

Поскольку слияние London Stock Exchange и Deutsche Borse находится под вопросом из-за антимонопольных регуляторов, оба биржевых операторов снова думают, как развивать бизнес по отдельности читать на FT.com

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) обеспокоена, что повышение процентных ставок может застать банки врасплох читать на FT.com

Благодаря новому правилу ЕС, обязывающему инвестбанки отдельно взимать комиссию с клиентов за исследовательские и трейдинговые услуги, у независимых аналитиков появится больше шансов конкурировать с ними. Последних становится все больше, поскольку инвестбанки сокращают сотрудников читать на FT.com

Технологии

Руководитель тайваньской Foxconn Терри Гоу заявил, что его компания попытается приобрести подразделение Toshiba по производству чипов. Его стоимость может превышать $20 млрд, считают аналитики читать на WSJ.com

OneWeb, 40% акций которой принадлежит SoftBank, во вторник объявила, что приобретет спутниковую компанию Intelsat. Это позволит сделать интернет-соединение в мире быстрее и дешевле читать на WSJ.com

Из-за длительного сбоя у облачного сервиса Amazon во вторник плохо или вообще не работали тысячи сайтов, в том числе сервисы Apple и Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Snap во время IPO могут быть оценены по $17-18, а не $14-16, как сообщалось ранее, говорят два источника. В этом случае рыночная капитализация компании может превысить $20 млрд. Ожидается, что окончательно акции будут оценены в среду читать на FT.com

Xiaomi стала четвертым производителем смартфонов, разработавшим собственный чип. Это подчеркивает, что китайские компании теперь стремятся сами разрабатывать технологии, а не покупать их у иностранных компаний читать на FT.com

Белоруссия стремится стать центром технологических инноваций с помощью своего Парка высоких технологий читать на FT.com

Гендиректор Apple Тим Кук дал понять акционерам, что компания рассмотрит расширение своей производственной базы в США. Она находится под давлением Трампа, призывающим создавать рабочие места в стране читать на FT.com

WSJ описала жизнь наследника империи Samsung Ли Чже Ёна в тюрьме. По иронии судьбы, в его камере находится телевизор LG читать на WSJ.com

Медиабизнес

YouTube во вторник представил сервис онлайн-телевидения, который позволит людям смотреть более 40 каналов за $35 в месяц читать на WSJ.com читать на FT.com

Penguin Random House заплатит более $65 млн за права на публикацию двух книг – мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель Обамы читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

LG Electronics планирует к концу 2019 г. построить в Теннесси завод по производству стиральных машин, на котором будут работать минимум 600 человек. Это будет ее первый крупный завод в США, и он позволит ей избежать пошлин на импорт читать на WSJ.com

Вознаграждение гендиректора Unilever Пола Полмана по итогам 2016 г. снизилось на 20% до 8,4 млн евро. Это связано с изменением условий программы выплаты бонусов топ-менеджерам компании читать на FT.com

Недвижимость

Через две недели более 20 000 человек соберутся в Каннах на международной конференции, посвященной коммерческой недвижимости. Некоторые из них считают, что рост антиглобализма в Европе может предоставить привлекательные инвестиционные возможности читать на WSJ.com

Менеджмент

Гендиректор Uber во вторник признал, что ему нужно улучшить свои лидерские качества, после появления видеозаписи, на которой он ругается с водителем Uber, потеряв самообладание читать на WSJ.com читать на FT.com

Все больше людей чувствуют, что сгорают на работе, а компании не готовы к этой проблеме. Из-за этого увеличивается текучка кадров и расходы компаний на здравоохранение читать на WSJ.com

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