Правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на уровне прошлогодних

Правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на уровне прошлогодних, следует из сообщения компании по итогам заседания, посвященного дивидендной политике в 2017-2019 гг. «Правлением ПАО «Газпром» планируется предложить совету директоров при формировании рекомендации по дивидендам за 2016 г. сохранить размер дивидендов за 2016 г. на уже достигнутом компанией уровне, в размере 186,8 млрд руб. (7 руб. 89 коп. на акцию)», - говорится в релизе. Предложение учитывает инвестиционные потребности компании, в том числе в международные проекты, а также уровень долговой нагрузки.

Рекомендация соотносится с дивидендной политикой «Газпрома» и требованиями Росимущества. В феврале на встрече с инвесторами в Сингапуре зампред правления концерна Андрей Круглов говорил, что компания «приветствует курс правительства получать больше денег от госкомпаний через дивиденды, а не налоги, но считает норму 25% от МСФО оптимальной». Он отмечал, что менеджмент будет стремиться поддерживать курс на выплату дивидендов не ниже предыдущего года в абсолютном выражении.

По итогам работы в 2013 и 2014 гг. «Газпром» выплатил 7,20 руб. на акцию. В качестве расчетной базы для выплаты дивидендов используется показатель чистой прибыли по РСБУ. Однако компания прорабатывает переход на выплату дивидендов от консолидированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения.

«Решение по дивидендам в 2018-2019 гг. планируется формировать на основе дополнительного ежегодного анализа ситуации на международных нефтегазовых рынках, обеспеченности размера чистой прибыли свободным денежным потоком, а также ситуации на финансовых рынках», - сообщил «Газпром».