«Ренова» сменила гендиректора «Золота Камчатки»

Гендиректором АО «Золото Камчатки» стал Алексей Голубенко. Об этом говорится в сообщении группы «Ренова» Виктора Вексельберга, в состав которой входит компания.

Голубенко продолжит реализацию утвержденной корпоративной стратегии, направленной на прирост ресурсной базы и развитие производства, отмечается в сообщении.

«Виктор Радько, ранее возглавлявший АО «Золото Камчатки», покинул пост генерального директора в связи с успешным выполнением задач, поставленных перед ним группой компаний «Ренова», - указывает «Ренова».

«Золото Камчатки» входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России, напоминает «Интерфакс». Компания первой начала добычу рудного золота в Камчатском крае и сейчас является крупнейшим производителем этого металла в регионе. «Золото Камчатки» владеет девятью лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой свыше 12 млн унций (более 375 т) золота.