Однокурсник Дмитрия Медведева возглавил юридический департамент «Газпрома»

Гендиректор «Газпром комплектации» Игорь Федоров назначен начальником департамента 104 (юридический департамент) «Газпрома», передает «Интерфакс».

Федоров родился в 1965 г. в Ленинграде. В 1987 г. окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. Санкт-Петербургскую государственную академию сервиса и экономики по специальности «экономика и управление на предприятии». Обучался в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента по программе «Мастер делового администрирования» (MBA). Кандидат экономических наук.

В 2003 г. начал карьеру в «Газпром комплектации» (прежнее название - ООО «Газкомплектимпэкс»), которую возглавил в 2006 г., в 2007 г. вошел в состав правления «Газпрома».

Генеральным директором ООО «Газпром комплектация» назначен Владимир Алферов.