Наблюдательный совет «Роскосмоса» утвердил новую структуру госкорпорации – «Коммерсантъ»

Новая структура «Роскосмоса», одобренная наблюдательным советом под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина, предполагает интеграцию в состав госкорпорации Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий отрасли. По словам гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова, новая структура вопрос интеграции решает. «Мы оптимизировали и упростили процессы управления. Да, это объединенная структура, во многом она компромиссна. Но мы поработаем и через год вернемся к этому вопросу, решим его на следующем этапе», – рассказал он изданию.

ОРКК была создана в 2014 г. как подрядчик госзаказов, в качестве заказчика выступало Федеральное космическое агентство. Однако год спустя модель была признана неудачной. «Наличие двух мощных центров в лице космического агентства и корпорации зачастую приводило к конкуренции», «а принятие решений затягивалось до непростительных сроков, когда терялся уже сам смысл необходимости этих решений», рассказывал гендиректор ОРКК Юрий Власов. В итоге правительство согласилось вновь объединить эти функции на базе «Роскосмоса», а ОРКК вошла в состав госкорпорации.

Новая реформа предполагает, что ОРКК останется в структуре «Роскосмоса», а ее штатная численность будет сокращена со 180 до 15 человек, это без учета филиала корпорации – Научно-исследовательского института космического приборостроения. Часть из них перейдет в формируемый промышленный блок госкорпорации, который будет курировать Власов. Ему также будут подчиняться два исполнительных директора (по развитию ракетно-космической промышленности и по реализации оборонных программ), пять департаментов (ракетно-космической техники, планирования и контроля реализации оборонных программ, боевой ракетной техники, работы с поставщиками, автоматических космических комплексов и систем специального назначения) и два отдела (промышленной безопасности и мобилизационной подготовки).

В новой структуре за ОРКК сохранится лишь одна функция – держателя акций более 60 профильных предприятий. Это предложение Комаров, по словам издания, согласовал с Владимиром Путиным. В «Роскомосе» хотели полностью ликвидировать ОРКК, а акции передать в госкорпорациию. «Однако с учетом необходимости проведения всех корпоративных процедур этот процесс затянулся бы на два-три года, тратить на это время никто не хотел», – пояснил собеседник издания.

Новое штатное расписание «Роскосмоса» предусматривает 12 позиций исполнительных директоров. У Комарова станет 7 замов вместо 9. Александр Иванов и Татьяна Ельфимова займут позиции первых заместителей.