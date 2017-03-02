Forbes лишил Ротенберга титула «короля госзаказа»

Аркадий Ротенберг потерял первое место в новом рейтинге Forbes «Короли госзаказа – 2016». По оценке издания, в 2015 г. подконтрольные ему компании получили госзаказы на 555,5 млрд руб., в 2016 г. – только на 96,9 млрд руб. Самым крупным заказом «Стройгазмонтажа» издание считает строительство нескольких участков второй ветки газопровода Ухта – Торжок-2 за 39,8 млрд руб. По этой ветке газ будет поступать в трубопровод Северный поток – 2.

На первом месте в 2016 г. оказались акционеры уфимского НИПИ НГ «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев с подрядами от «Газпрома» на 176 млрд руб., журнал напоминает, что размер предприятия несопоставим с объемом полученных подрядов. Компания без конкурса получила заказ на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ у компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 млрд руб.) и на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд руб.).

На втором месте ЗАО «ВАД» с владельцами Валерием Абрамовым и Виктором Переваловым, которые получили заказы на 163,2 млрд руб., в том числе на строительство в Крыму трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд руб.

На третьем месте «Стройтранснефтегаз», в котором Геннадию Тимченко принадлежит 31,5%, а остальные акционеры неизвестны. Компания получила заказы на 153,3 млрд руб.

На четвертой строке рейтинга «Нефтетранссервис» с госзаказами на 147,1 млрд руб.

На пятом месте Геннадий Тимченко с заказами на 137,7 млрд руб. через «Стройтранснефтегаз», «Трансойл» и «Стройтрансгаз».

Суммы контрактов Forbes оценивал с помощью базы данных «Контур. Закупки», заказы госкомпаний при этом не учитывались. Предваряя рейтинг, Forbes отмечает проблему картельных сговоров в системе госзаказов, присуждение заказов без конкурентной борьбы или малоизвестным компаниям.