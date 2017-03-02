Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2016 году выросла на 72,5%

ПАО «Мосэнерго» в 2016 г. получило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 11 млрд руб., следует из отчета компании. Это на 72,5% больше, чем в 2015 г. – 6,4 млрд руб. Выручка компании составила 190,3 млрд руб. против 164,5 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA увеличился с 24,1 млрд до 32,2 млрд руб.

«Основную долю выручки в отчетном периоде (58%) составила выручка от реализации электроэнергии и мощности, которая выросла на 17,4% и составила 110 млрд 325 млн руб. Причинами роста данного показателя стало увеличение выработки электроэнергии на 8%, рост цены на свободном рынке, ввод новой мощности на ТЭЦ-20, увеличение цены на новую мощность», – говорится в отчете компании.