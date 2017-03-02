Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 марта 2017 года

Политика

Выяснилось, что генпрокурор США Джефф Сешнс во время слушаний о своем назначении в сенате скрыл информацию о своих встречах с послом России во время президентской кампании Дональда Трампа. ФБР между тем проверяла его на контакты с Россией вместе с другими членами команды Трампа. Демократы уже требуют отставки только что назначенного прокурора читать на WSJ.com читать на FT.com

Премьер-министр Ливии Файез аль-Сарраж совершит визит в Москву в четверг. Это признак того, что Россия пытается увеличить свое влияние на Ближнем Востоке читать на FT.com

Швеция возобновит призыв на военную службу, отчасти из-за опасений по поводу возможной угрозы со стороны России читать на FT.com

Великобритания должна иметь более тесные связи с Россией, считают члены британского парламента, входящие в комитет по вопросам внешней политики. Также они против расследования предполагаемых военных преступлений России в Сирии читать на FT.com

И сирийская армия, и оппозиция совершали военные преступления в Алеппо, сказано в докладе ООН, опубликованном в среду читать на WSJ.com

Мирным переговорам между сирийским режимом и оппозицией мешает то, что администрация Трампа до сих пор не определилась, какую позицию занимать в этом конфликте читать на WSJ.com

В Белом доме решили исключить Ирак из новой версии иммиграционного указа, который должен ограничить въезд гражданам ряда мусульманских стран, из-за опасений ухудшения отношений с ближневосточным союзником читать на WSJ.com

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем докладе в среду впервые допустил возможность снова увеличить власть национальных правительств стран ЕС. Это показывает, что даже убежденные федералисты на фоне Brexit отказываются от концепции единого марша к более тесному союзу в пользу «многоскоростной Европы» читать на WSJ.com

Точка зрения

Некоторым экономистам не нравится подъем национализма в Великобритании, США и Франции. Но примеры Польши и Венгрии показывают, что опасения по поводу замедления экономики из-за прихода к власти националистов могут быть неуместны, по крайней мере в краткосрочной перспективе, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com

Экономика

Темп инфляции в еврозоне в феврале составил 2%, впервые за четыре года превысив целевое значение ЕЦБ, из-за роста цен на энергоресурсы. Но вряд ли это заставит ЕЦБ изменить свою политику в скором времени читать на WSJ.com читать на FT.com

В феврале темп инфляции в Германии оказался самым высоким за четыре с лишним года. Он составил 2,2%, превысив целевое значение ЕЦБ. Это дает аргументы Бундесбанку, выступающему против мягкой денежной политики ЕЦБ читать на FT.com

Член совета управляющих ФРС Лаэл Брэйнард заявила, что процентные ставки в США могут «скоро» вырасти на фоне улучшения экономической ситуации в стране. При этом Брэйнард считается одним из сторонников мягкой денежной политики читать на FT.com

Активность в производственном секторе США в феврале была самой высокой с 2014 г. Это признак того, что американская экономика может ускориться в этом году читать на WSJ.com

Индустрия

Гендиректор Airbus Том Эндерс в интервью FT заявил о необходимости убедить клиентов пойти на уступки в связи с техническими проблемами военно-транспортных самолетов A400M, иначе компания рискует потерять еще миллиарды евро читать на FT.com

Автомобили

Трамп утверждает, что торговые барьеры очень мешают Harley Davidson работать за границей. Но на самом деле продажи компании за рубежом выросли в прошлом году, частично компенсируя их снижение в США и Канаде читать на WSJ.com

Автопроизводителям в США приходится увеличивать скидки, чтобы стимулировать продажи. Средний размер скидок уже превышает стоимость труда для производства одного автомобиля читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Exxon Mobil планирует потратить около $5,5 млрд в этом году на бурение сланцевых месторождений. Это свидетельствует о том, что нефтяной гигант отводит ключевую роль в своем будущем добыче в США. Компания прогнозирует, что ее добыча сланцевой нефти там будет расти в среднем на 20% в год читать на WSJ.com читать на FT.com

Экспорт нефти из США вырос после соглашения ОПЕК о сокращении собственной добычи. Но чтобы оценить эффективность соглашения и прогнозировать цены, нужно смотреть не только на уровень добычи, но и на направление поставок нефти читать на WSJ.com

Финансы

Согендиректор крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио покинет этот пост, но останется в компании на фоне кадровых изменений в руководстве читать на WSJ.com читать на FT.com

Deutsche Boerse в среду дала понять, что готова продолжать работать одна. Это свидетельствует о том, что ее запланированное слияние с London Stock Exchange близко к срыву читать на WSJ.com

Топ-менеджеры Wells Fargo не получат денежных бонусов за 2016 г. из-за скандала с открытием фальшивых счетов сотрудниками банка читать на WSJ.com читать на FT.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась замораживания брокерских счетов трейдеров в Лондоне и Сингапуре, которые проводили подозрительные операции незадолго до объявления сделки о поглощении Fortress Investments Group японской SoftBank в феврале читать на FT.com

До президентских выборов во Франции почти два месяца, но инвесторы уже реагируют на возможную победу Марин Ле Пен. WSJ отобразила это на шести графиках читать на WSJ.com

Технологии

Акции Snap в среду были оценены по $17, благодаря чему компания перед IPO оценивается почти в $24 млрд. Это будет крупнейшее IPO в США с 2014 г., когда на биржу вышла Alibaba читать на WSJ.com читать на FT.com

Yahoo признала, что несколько топ-менеджеров знали о крупной хакерской атаке на компанию еще в 2014 г. Поэтому гендиректор Марисса Майер откажется от бонусов минимум на $14 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Nintendo в пятницу начнет продавать игровые консоли Switch. Количество предзаказов позволяет предположить, что спрос на них будет высоким читать на FT.com

Японская Line работает c Sony и LG над созданием азиатской версии умного голосового помощника, который должен составить конкуренцию Alexa от Amazon читать на FT.com

Потребительский рынок

McDonald’s, недосчитавшийся 500 млн заказов в США за последние пять лет, представил новую стратегию. Он возвращается к истокам: ресторан доступного фастфуда не будет гоняться за расширением клиентской базы, а также займется доставкой еды и предоставит возможность делать и оплачивать заказы с помощью смартфонов читать на WSJ.com читать на FT.com

AB InBev планирует еще сильнее сократить расходы и не выплатит бонусы топ-менеджерам, поскольку ее результаты в IV квартале оказались разочаровывающими читать на WSJ.com

Сервис по вызову водителей Lyft хочет привлечь минимум $500 млн в новом раунде финансирования. Это позволит увеличить оценку его стоимости до $6-7 млрд читать на WSJ.com

Несколько крупных американских фармацевтических компаний, включая Pfizer и Merck, сопротивляются попыткам инвесторов заставить их повысить прозрачность ценообразования читать на WSJ.com

Nestle и Danone вместе финансируют компанию Origin Materials, чтобы выпускать пластиковые бутылки из таких отходов, как опилки и старый картон, а не из нефти. Они утверждают, что это лучше для экологии читать на FT.com

Новый гендиректор Hershey Мишель Бак меняет стратегию компании. Она намерена снова сосредоточиться на рынке США после неудачной ставки на китайский рынок читать на WSJ.com

Крупный план

Эпоха Берни Экклстоуна в Formula 1 близится к завершению, и новые владельцы гоночной серии надеются привлечь новых болельщиков с помощью новой модели читать на FT.com

Недвижимость

Дизайн новых кампусов Huawei вызвал критику и недоумение. Компания пытается позиционировать себя как лидера в инновациях, но для своих зданий выбрала архитектуру старых европейских городов читать на WSJ.com

CKI, контролируемая гонконгским миллиардером Ли Ка-Шином, и китайская Fosun претендуют на покупку Q-Park, одного из крупнейших парковочных операторов Европы. Размер сделки может превысить $2,4 млрд читать на FT.com

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