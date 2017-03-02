Сирийский завод Lafarge платил дань боевикам

Французский производитель цемента LafargeHolcim сообщил, что его завод в сирийском городе Джалабийя платил деньги боевикам, чтобы продолжать работу и защитить сотрудников. Как сообщает ВВС, компания назвала эти меры неприемлемыми и отметила, что это стало понятно только впоследствии.

Из ее заявления следует, что территорию, где находится завод, контролировали и пытались взять под контроль разные вооруженные группировки. Внутреннее расследование выяснило, что это предприятие платило боевикам, в том числе находившимся под санкциями ЕС, через посредников, чтобы гарантировать продолжение работы завода, беспрепятственный проход туда и обратно сотрудников и поставок материалов и продукции. Сами группировки в заявлении не названы.

Завод был закрыт в 2014 г., за год до слияния Lafarge со швейцарской Holcim.

Le Monde летом 2016 г. написал, что руководство завода в Джалабии заключило договоренности с ИГ ради продолжения производства, которые действовали до сентября 2014 г., пока группировка не захватила и территорию самого завода. В распоряжении газеты оказались письма дирекции об этих договоренностях, которые до того попали в редакцию сирийского оппозиционного сайта Zaman Al-Wasl. LafargeHolcim обнародовала свою информацию 2 марта, в день выхода годового отчета. Во французском правительстве считают, что сирийский завод Lafarge в обход санкций закупал нефтепродукты для обеспечения производства, сообщало AFP.

Lafarge купила завод в Джалабии в 2007 г., вложив в него 600 млн евро, это была на тот момент самая значительная иностранная инвестиция в Сирии вне нефтяного сектора.