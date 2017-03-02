Инвестор готов вложить в создание игорной зоны в Крыму 8 млрд рублей – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что крупная российская компания собирается инвестировать в создание игорной зоны на территории Крыма около 8 млрд руб., передает ТАСС.

«8 млрд руб. Пока такая цифра звучит», - заявил он на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Аксенов не назвал имя инвестора, интересующегося созданием игорной зоны в Крыму. «Я не могу сказать - кто, это связано с санкционным режимом. В Крыму я, в принципе, крупным инвесторам даю гарантию, что я их не разглашаю», - пояснил он.

По его словам, в марте будет готова концепция развития крымской игорной зоны. «Срок реализации проекта - два года, как только возникнет законченный концепт, я его представлю», - сказал Аксенов.