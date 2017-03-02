Роскачество признало ненатуральным 25% молочного шоколада

Российская система качества (Роскачество) провела исследование молочного шоколада. Были проверены образцы 37 марок из Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии и России. Шоколад исследовался по более чем 40 показателям качества и безопасности.

Товаром повышенного качества был признан 21 образец: «Конфил», «Аленка», «Воздушный», «Победа вкуса», «Россия щедрая душа» (пористый и «очень молочный»), «Яшкино», Dove, Fine Life, KarlFazer, Merci, Milka, Movenpick, Nestle, Ritter Sport (goldschatz и альпийское молоко), Schogetten Alpine Milk Chocolate, Sobranie, «Русский шоколад», Lindt Excellence Extra Сreamy, Plan B.

Исследование показало, что на полках магазинов наряду с высококачественным шоколадом присутствует и дешевый аналог. Закон разрешает изготавливать шоколад с использование эквивалентов и заменителей какао-масла и заменять молочный жир растительным. При этом производитель должен указывать, что продукт произведен не по ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ).

«Результаты лабораторных испытаний показали, что примерно в 25% случаев потребитель рискует купить скорее шоколадный продукт. Подобное кондитерское изделие, содержащее эквиваленты какао-масла, например пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров, не является нарушителем в России и попадает в категорию качественных и безопасных», — говорится в сообщении Роскачества.

Эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах: SunMilk, «Победа вкуса» (пористый), «Слад&Ко», «Мишка на Севере». Низкое содержание общего сухого остатка какао, говорящее об использовании заменителей какао-масла, обнаружены в трех образцах: Fiori, Аlten Burg, «Праздничная открытка». Кроме того, в шоколаде этих марок обнаружены заменители какао-масла лауринового типа.

В рамках исследования изучались также массовые доли молочного жира и сухого обезжиренного остатка молока или молочных продуктов. В образце Globus оба этих показателя оказались ниже требуемого ГОСТом уровня.