Альфа-банк и Евгений Гинер согласовали условия реструктуризации долга на $100 млн

Альфа-банк и президент ФК ЦСКА, совладелец ИК «Технопромэкспорт» и ряда других активов Евгений Гинер согласовали основные условия реструктуризации долга, сообщает в четверг, 2 марта, «Интерфакс».

Сейчас идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации, заявил член правления банка Максим Першин, процитированный в сообщении кредитной организации. По его словам, банк «нацелен на сохранение партнерских взаимоотношений» с предпринимателем.

Мосгорсуд 27 февраля подтвердил решение Мещанского суда о взыскании с Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева долга по кредиту Альфа-банка в размере около $100 млн. Таким образом, решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу. Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков еще $3,5 млн долга по кредиту также в пользу Альфа-банка, напоминает «Прайм».