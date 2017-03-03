Россельхознадзор может запретить ввоз сыров с двух предприятий Белоруссии

Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз сыров с двух белорусских предприятий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным издания, каждый из этих заводов уже допустил по три санитарных нарушения в феврале, за их продукцией введен усиленный лабораторный контроль.

«Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение», — сказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она уточнила, что ввоз может быть запрещен с ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиала по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК».