Компания Фридмана вложит $5 млрд в традиционную и сланцевую нефть

Компания LetterOne (L1, управляет активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) намерена инвестировать $5 млрд в нефтегазовую сферу, заявил глава L1 Energy Герман Хан на открытой лекции «Инвестиции: перспективные направления для вложений сегодня».

«Хотим осуществить инвестиции в нефтегазовый сегмент в размере $5 млрд», - сказал он.

Компания планирует создать две инвестиционные платформы. «Первая платформа - Европа, Северная Африка, Латинская Америка. Вторая - пытаемся осуществить инвестиции в США», - отметил Хан, уточнив, что проект в США связан с трудноизвлекаемыми запасами.

По словам руководителя L1, компания рассчитывает «получить синергетический эффект из двух платформ».

«Почему мы не делаем это с одной платформы? Потому что наши немецкие коллеги не обладают технологическим опытом добычи нефти из сланцев, это чисто американское ноу-хау. Мы там пытаемся купить команду - компанию, которая обладает этой технологией, и на ее базе осуществить планы по построению платформы», - сообщил он.

L1 Energy занимается развитиям активов L1 в области ТЭКа, в частности входившей в RWE компанию Dea (сейчас DEA Deutsche Erdoel) с нефтегазовыми активами. L1 купила компанию в марте 2015 г. у немецкой DEA за 5,1 млрд евро. L1 была учреждена владельцами «Альфа-групп» после продажи ТНК-BP в 2013 г. В данную структуру были вложены денежные средства в размере более $15 млрд.