Суд принял отказ «Роснефти» от иска к «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «Роснефти» об отказе от иска к «Транснефти», сообщает ТАСС. Стороны урегулировали разногласия по условиям транспортировки нефти вне суда. «Прекратить производство по делу», - распорядилась судья. Она также сняла с «Транснефти» обеспечительные меры, наложенные в конце 2016 г., которые запрещали ей отказывать «Роснефти» в транспортировке нефти или сокращать ее.

«Роснефть» и «Транснефть» с 2014 г. пытаются решить проблему технологических потерь нефти при транспортировке. «Транснефть» при сдаче нефти компаниям в конечных пунктах поставки рассчитывала количество технологических потерь, возникших при прокачке нефти, по методике, утвержденной Минэнерго (до 0,34–0,37%, сказал источник «Ведомостей»). «Роснефть» считает эту методику несовершенной, поскольку потери нефти получаются значительными, а, по мнению нефтяной компании, «потерянная» нефть остается на балансе «Транснефти».

В ноябре 2016 г. «Транснефть» направила «Роснефти» очередной договор об оказании услуг по транспортировке на 2017 г. «Роснефть» не стала его подписывать, а пошла в суд. Так же поступила ее новая «дочка» – «Башнефть». Суд назначил рассмотрение иска на 3 марта и наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие транспортной компании отказывать НК в транспортировке нефти в 2017 г. в связи с отсутствием договора. «Транснефть» подала апелляционную жалобу на отказ суда снять обеспечительные меры.

В феврале стороны пришли к компромиссу и сообщили, что договорятся во внесудебном порядке. «Транснефть» подписала договоры на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 2017 г. с «Роснефтью» и «Башнефтью» на условиях, аналогичных условиям для всех других грузоотправителей, рассказал представитель «Транснефти». По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон, текущий норматив потерь остается тем же, но «Транснефть» обязалась снизить его за счет модернизации трубопроводной системы до 2020 г.