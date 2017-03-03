Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 марта 2017 года

Политика

Генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследований, имеющих отношение к прошлогодней президентской кампании. Ранее его обвинили в сокрытии информации о контактах с послом России во время кампании, но он свою вину отрицает читать на WSJ.com читать на FT.com

Хотя связанные с Россией скандалы сотрясают Белый дом один за другим, каких-либо изменений в политике США по отношению к Москве не наблюдается. Сам Дональд Трамп, хотя и продолжающий по непонятным причинам делать пророссийские заявления, никак не воплощает их в действия. А назначаемые чиновники и конгрессмены продолжают занимать жесткую позицию по отношению к России читать на FT.com

Тед Мэллок, профессор Henley Business School, который хочет стать послом США при ЕС, «предоставлял ложные данные» двум американским банкам, чтобы получить крупные кредиты, а потом отказался платить по ним, заявив о банкротстве читать на FT.com

НАТО и ЕС нужна «большая стратегия» для противостояния России, заявил в интервью FT британский генерал Эдриан Бродшоу. По его мнению, Россия будет оставаться угрозой, пока у власти находится Владимир Путин читать на FT.com

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в четверг представил детали своей политической программы, включающей модернизацию экономики. Он стремится опровергнуть заявления критиков о том, что он в свои 39 лет еще не готов управлять страной читать на WSJ.com

На фоне роста национализма в Европе партия «Альтернатива для Германии» пытается изменить отношение немцев к нацистскому прошлому страны. Они хотят, чтобы Германия перестала испытывать чувство вины в ущерб своим нынешним интересам читать на WSJ.com

Иракские военные обнаружили хорошо оснащенный тренировочный лагерь «Исламского государства» (запрещено в России) в железнодорожном туннеле возле Мосула. Там находились даже клиника и мечеть читать на WSJ.com

Точка зрения

Трампу вряд ли удастся очистить себя от подозрений в связях с Россией. Это может заставить его даже занять более жесткую позицию по отношению к России, считает колумнист FT Эдвард Люс читать на FT.com

Экономика

В Японии в январе впервые с 2015 г. зафиксирована базовая инфляция. Она не учитывает цены на продукты питания читать на FT.com

Греция попросила Всемирный банк предоставить примерно 3 млрд евро на программу создания рабочих мест. При этом у страны продолжаются тяжелые переговоры с международными кредиторами по поводу третьего пакета финансовой помощи читать на WSJ.com

Инвесторы стали гораздо больше уверены в повышении процентных ставок в США в марте, но пока не знают, что произойдет в последующие месяцы, свидетельствует ситуация на фьючерсном рынке читать на WSJ.com

Число заявлений на получение пособия по безработице в США на прошлой неделе снизилось до минимального уровня с 1973 г., свидетельствуя о хорошем состоянии рынка труда читать на WSJ.com

Нигерия придумала новый способ поддерживать курс национальной валюты – вооруженную валютную полицию. Она арестовывает трейдеров на черном рынке, продающих доллары слишком дорого, конфискует их доллары и лишает их лицензий читать на WSJ.com

Индустрия

Федеральные агенты США в четверг обыскали офисы Caterpillar, расследуя уклонение от налогов читать на WSJ.com читать на FT.com

Более 1800 сотрудников Boeing согласились принять выходное пособие и покинуть компанию. Она пытается сократить расходы, возможны новые сокращения читать на WSJ.com

Автомобили

Несколько стартапов занимаются разработкой самоуправляемых грузовиков. Они надеются, что в этой области перемены произойдут раньше, чем с легковыми автомобилями. Самоуправляемыми грузовиками занимается и Uber, но ей приходится судиться из-за этого с Waymo читать на WSJ.com

Концерн Daimler инвестировал в ChargePoint, ведущую сеть зарядочных станций для электромобилей. Так он готовится к ожидаемому росту спроса на электромобили читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в пятницу торгуется около самого низкого уровня за три недели на фоне высоких запасов нефти в мире. Участники рынка ждут данных о количестве работающих буровых установок в США читать на WSJ.com

«Газпром» в марте объявит новую финансовую модель строительства «Северного потока - 2», рассказал FT зампредседателя правления компании Александр Медведев. Компания надеется прекратить споры с европейскими регуляторами по поводу проекта читать на FT.com

Saudi Aramco снизила цены на апрельские поставки почти всех сортов своей нефти. Это должно привести к росту заказов, особенно на Дальнем Востоке читать на WSJ.com

Спустя год после гибели в автомобильной аварии нефтяного магната Обри Макклендона юристы пытаются разобраться в его активах и обязательствах, чтобы понять: он умер богачом или должником? читать на WSJ.com

Финансы

В феврале наблюдался крупный приток инвестиций в акции и облигации на развивающихся рынках уже третий месяц подряд. Это свидетельствует о росте оптимизма инвесторов по отношению к этим рынкам читать на FT.com

London Stock Exchange повысит дивиденды на 20%. Это признак того, что она готовится к отмене запланированного слияния с Deutsche Boerse читать на FT.com

Мало кто заметил, но размер активов под управлением биржевых фондов (ETF) Goldman Sachs быстро достиг $3 млрд. Хоть это и немного по сравнению со всеми активами Goldman Sachs, но этот конкурентный и нишевый для банков сектор привлекает их читать на WSJ.com

Технологии

Акции Snap в дебютный день торгов подорожали на 44%. В результате стоимость компании достигла $34 млрд. Это IPO, вероятно, даст толчок новым листингам читать на WSJ.com читать на FT.com

Snap провела IPO в то время, когда перспективы даже относительно крупных соцсетей выглядят уже не столь ярко. Отчасти это связано с доминированием Facebook читать на WSJ.com

Акции Nintendo в пятницу утром подорожали на 4% на фоне старта продаж игровых консолей Switch читать на FT.com

AMD начала продавать новые мощные компьютерные чипы, впервые за многие годы создавая конкуренцию Intel читать на WSJ.com

Amazon заявила, что сбой в работе ее облачного сервиса, в результате которого на этой неделе в США были проблемы с доступом ко многим сайтам, произошел из-за опечатки одного из сотрудников читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Фермеры просят конгресс США ограничить использование термина «молоко» только для продуктов, полученных путем доения животных. Но производители все более популярных заменителей молока просят регуляторов поддержать более широкое использование термина читать на WSJ.com

Супруги Жан-Поль и Мартина Клозель, продавшие недавно свою биотехнологическую компанию Actelion гиганту Johnson & Johnson (J&J) за $30 млрд, создают новую компанию. Теперь у них есть капитал в размере около $1 млрд, партнер в лице J&J, и скоро должен состояться листинг в Цюрихе читать на WSJ.com

Антимонопольные органы ЕС близки к тому, чтобы одобрить покупку швейцарской Syngenta китайской ChemChina за $43 млрд и слияние DowChemical и DuPont читать на FT.com

Alibaba приобретет за $177 млн контрольный пакет акций розничного подразделения Paytm. Это один из ведущих индийских онлайн-ритейлеров читать на FT.com читать на WSJ.com

Недвижимость

Грань между сервисами онлайн-бронирования отелей и такими стартапами, как Airbnb, позволяющими арендовать частное жилье, стирается. Это оказывает давление на гостиничных операторов читать на FT.com

Менеджмент

Бизнес-школы стремятся увеличить число обучающихся у них женщин. Но пока стремящихся получить степень MBA женщин намного меньше, чем мужчин читать на FT.com

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