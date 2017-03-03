Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Глушков признан виновным в хищении $122 млн

Савеловский суд Москвы признал виновным бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова по делу о хищении свыше $122 млн у авиакомпании в 1990-х гг.

«Признать подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере")», - огласила решение судья.

Прокурор попросил суд заочно приговорить Глушкова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб.

Кроме того, гособвинение просило удовлетворить гражданский иск «Аэрофлота» и взыскать солидарно с Глушкова и ныне покойного опального олигарха Бориса Березовского $122 млн. В свою очередь защита Глушкова настаивала на недоказанности вины своего клиента.

Глушков в данный момент скрывается в Великобритании. Гособвинение полагает, что с ноября 1995 г. подсудимый и Березовский объединились для хищения денег у компании «Аэрофлот». Для этого была создана группа компаний «Forus». При этом, по версии следствия, Березовский был руководителем преступного сообщества и добился от тогдашнего гендиректора «Аэрофлота Евгения Шапошникова назначения Александра Красненкера и Глушкова его заместителями для последующего хищения средств.

По словам гособвинителя, общая сумма ущерба в период с ноября 1996 по сентябрь 1999 составляет почти $400 млн, что составляет в рублях без учёта инфляции более 3 млрд руб. «В результате мошеннических действий были похищены средства на сумму $123 млн, или более 771 млн руб.», - отметил он.