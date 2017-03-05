Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от сети

В пресс-службе «Энергоатома» сообщили, что в ночь на 5 марта в соответствие с графиком был отключен от сети второй энергоблок Запорожской АЭС. Сейчас работают четыре энергоблока. Радиационный фон в районе АЭС соответствует природному.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе. На станции эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой АЭС Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране, отметили в пресс-службе.