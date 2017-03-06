Неизвестная компания получила лицензию на разведку и добычу на крымском шельфе – «Коммерсантъ»

Частная компания ООО «Новые проекты», ранее не замеченная на нефтяном рынке, получила лицензию на разведку и нефте- газодобычу на шельфе Крыма, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Выдать этому ООО 30-летнюю лицензию на участок Глубокая премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился в июне 2016 г., следует из данных портала pravo.gov.ru. Издание отмечает, что в конце 2016 г. директор компании Антон Дорноступ уведомил в письме Роснедра о готовности составить в 2017 г. план поисково-разведочных работ на этом участке. Первая поисковая скважина должна быть пробурена в течение 8 лет.

Ни пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, ни Минприроды ситуацию не прокомментировали.

Лицензией на участок Глубокая «Новые проекты» владели с 2012 г., но тогда это было украинское юрлицо, отмечает издание. Его ресурсы по C3 оценивались в 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Отмечается, что о лицензии могла знать «Роснефть», шельфовый участок которой (Туапсинский прогиб) пересекался с территорией Глубокой. После получения ООО российской лицензии площадь Глубокой сократилась.

Из базы «Картотеки» следует, что с мая 2016 г. 99% ООО принадлежит АО «Главнефтесервис», собственником которой является Дорноступ, а еще 1% у Олега Кочагова, возглавляющего АО «Полюс Логистика», структуру «Полюса» Саида Керимова. Дорноступ также является гендиректором ООО «Русвелл», которым через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет сын экс-главы Роснедр Петр Пак. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и «ОГК Групп», которую возглавляет другой сын бывшего чиновника – Анатолий Пак.

Собеседники издания в российском правительстве говорят, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий сейчас в Москве. Близкий к ООО источник это отрицает.

На российском шельфе разрешено работать только госкомпаниям. Исключения сделаны для лицензий, выданных до мая 2008 г. На Балтике и Каспии, благодаря этой оговорке, работает «Лукойл».