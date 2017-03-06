Роспотребнадзор подтвердил вспышку птичьего гриппа в Подмосковье

Роспотребнадзор подтвердил факт возникновения очага птичьего гриппа на птицефабрике в Подмосковье, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что в зоне очага проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия.

«Проведен анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, бронхитами, внебольничными пневмониями среди населения, в том числе работников птицефабрики. На базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора проводятся молекулярно-генетические исследования материала от павшей птицы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксирована вспышка птичьего гриппа. По данным источника, знакомого с ситуацией, очаги выявлены на двух подмосковных птицефабриках: в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Забою, по разным данным, подлежит от 400 000 до 4 млн голов птицы. Порядка 14 человек помещены на карантин. Часть из них здоровы, у других – симптомы ОРВИ.