«Боржоми» приобрела «Чистую воду»

Производитель минеральной воды «Боржоми» - IDS Borjomi Russia приобрела новосибирскую компанию «Чистая вода», сообщается в пресс-релизе IDS Borjomi Russia.

«Чистая вода» имеет пять производственных комплексов – в Новосибирске, Екатеринбурге, Звенигороде (Московская обл.), Бердске (Новосибирская обл.) и Чанах (Новосибирская обл.).

Как считает генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов, сделка позволит компании значительно усилить дистрибуцию своих брендов в Сибири и на Урале.

IDS Borjomi Russia является частью международной компании IDS Borjomi International – одного из ведущих производителей природных бутилированных вод в СНГ и странах Балтии. В портфель IDS Borjomi Russia входят такие известные бренды, как «Боржоми», «Святой источник» и «Эдельвейс».

"Чистая вода" принадлежит девелоперу Андрею Шаркову (складские комплексы PNK Group). Компания разливает воду под брендом "Норинга".