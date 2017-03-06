Amway хочет создать в России сеть розничных магазинов

Американская Amway, которая распространяет через прямые продажи косметику, пищевые добавки и бытовую химию, в течение трех лет собирается открыть несколько десятков собственных магазинов в России. Как рассказала «Коммерсанту» вице-президент компании по продажам и операциям в России и Казахстане Ирина Меньшикова, в России строится сеть розничных магазинов «Мой центр Amway». В 2016 г. первые пять точек открылись в Нижнем Новгороде, Уфе, Красноярске и Краснодаре, в начале 2017 г. открылся центр в Казани, в Москве такой откроется в сентябре. До конца 2019 г. Amway откроет 28 магазинов в России, 16 из которых будут размещены в ныне действующих центрах по распространению продукции, которые работают в сегменте b2b. Средняя площадь таких центров – 800 кв. м, площадь новых магазинов составит 500 кв. м в среднем. Магазины будут обслуживать и клиентов Amway, и обычных покупателей, в них будет представлен полный ассортимент сети.

Компания оценивает стоимость открытия одного магазина в пределах от 15 млн до 40 млн руб. Общую сумму инвестиций за три года там оценили в 600 млн руб., Amway вложит в это собственные средства и ждет возврата инвестиций в среднем через четыре года.

Собственная розница у Amway сейчас есть в Южной Корее, отмечает «Коммерсантъ». В компании считают, что работа в таком формате станет более эффективной.

В России Amway работает с 2005 г., согласно сайту компании.