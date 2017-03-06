Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 марта 2017 года

Политика

ФБР попросило министерство юстиции США публично опровергнуть заявления президента Дональда Трампа о том, что во время предвыборной кампании его телефонные разговоры прослушивались администрацией Барака Обамы читать на WSJ.com читать на FT.com

Северная Корея запустила в понедельник в море четыре баллистических ракеты, заявила Южная Корея. Это свидетельствует о том, что Пхеньян намерен продолжать свою ракетную программу несмотря на международное давление читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Большинство опрошенных FT экономистов считают, что ФРС США повысит процентные ставки три раза в 2017 г., причем в первый раз - уже в марте читать на FT.com

Предлагаемая республиканцами налоговая реформа может отразиться на всей мировой экономике. Любое значительное укрепление доллара ударит по развивающимся рынкам читать на FT.com

Нынешний рост фондовых рынков и снижение цен на гособлигации вызваны уверенностью инвесторов в том, что темп инфляции продолжит расти. Но проблема в том, что теории, используемые инвесторами для прогнозирования инфляции, по-видимому, не работают читать на WSJ.com

Индустрия

Siemens и General Electric пытаются разработать облачную платформу интернета вещей, чтобы с ее помощью изменить промышленность. Такие платформы позволят заводам связывать все необходимые данные — от размера запасов комплектующих до износа продукции читать на WSJ.com

Malaysia Airlines, чье название стало ассоциироваться с двумя самыми страшными авиакатастрофами за последние годы, постепенно снова увеличивает число своих пассажиров. Компания сосредоточилась на пассажирах, летающих бизнес-классом, и сокращает расходы читать на WSJ.com

Автомобили

PSA, владелец Peugeot и Citroen, приобретет у General Motors за 2,2 млрд евро его европейские операции, включая бренды Opel и Vauxhall. GM спишет в связи с этим $4 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректору PSA Карлосу Таваресу предстоит решить трудную задачу – сделать Opel и Vauxhall снова прибыльными читать на FT.com

Немецкий город Рюссельсхайм, где расположена штаб-квартира Opel, может многое потерять из-за продажи автопроизводителя. Но город пытается избежать судьбы Детройта и уже снизил свою зависимость от Opel читать на FT.com

Крупный план

Китайские компании инвестируют миллиарды в производство аккумуляторов для электромобилей, пытаясь сместить конкурентов из Японии и Южной Кореи читать на FT.com

Энергоресурсы

Аналитики прогнозируют, что цены на нефть продолжат колебаться около $55 за баррель по крайней мере до конца весны. С одной стороны, на рынок влияет сокращение нефтедобычи ОПЕК, а с другой – рост добычи сланцевой нефти в США читать на WSJ.com

Начавшийся более двух лет назад обвал цен на нефть ударил по основателю техасской нефтедобывающей компании Energy XXI Джону Шиллеру. Он был уволен из компании советом директоров и теперь вместе с женой пытается избежать банкротства читать на WSJ.com

Финансы

Deutsche Bank стремится привлечь $8,5 млрд путем допэмиссии акций. Это будет уже третий подобный шаг для банка с 2013 г. Гендиректор Джон Крайан надеялся избежать его, но попытки сократить расходы были нивелированы юридическими издержками и снижением прибыли. Банк также предпринимает новую попытку реорганизовать бизнес читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская банковская система стала крупнейшей в мире, обойдя еврозону. Это подчеркивает как ее глобальное влияние, так и зависимость Китая от займов для стимулирования экономики читать на FT.com

Если раньше представители биржевых фондов (ETF) боялись изменения регулирования отрасли, то теперь они желают этого. Это связано с тем, что органы власти в США теперь контролируют республиканцы, которые могут смягчить регулирование читать на WSJ.com

Технологии

Южнокорейские прокуроры представили детальные обвинения в адрес наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна, который был арестован из-за коррупционного скандала читать на WSJ.com

Ожидается, что на этой неделе Джефф Безос представит новые планы по организации частных полетов в космос его компанией Blue Origin и объявит имена некоторых клиентов читать на WSJ.com

IBM надеется совершить революцию, выпустив скоро квантовые компьютеры. Компания уже работает над заключением коммерческих соглашений по предоставлению клиентам доступа к экспериментальным квантовым системам читать на FT.com

Даже благоразумные люди порой могут вести себя в интернете как тролли, выявило исследование ученых Стэнфордского и Корнеллского университетов читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Рекрутеры в Кремниевой долине и конкуренты Uber замечают все больше заявок на трудоустройство от работающих в компании людей. Это связано с тем, что сотрудники Uber теряют веру в руководство компании из-за серии недавних скандалов и хотят покинуть ее читать на FT.com

Кения – крупнейший экспортер чая в мире, но сами кенийцы много лет не имели возможность пить выращиваемый у них премиальный чай. Теперь компания Gold Crown Beverages пытается изменить ситуацию, продавая кенийский чай на местном рынке читать на WSJ.com

Биотехнологические компании стремятся разработать новые лекарства от рака. При этом многих конкурентов опережает компания Incyte, работающая в здании бывшего универмага в штате Делавэр читать на WSJ.com

В Теннесси на куриной ферме, аффилированной с Tyson Foods, обнаружен птичий грипп. Ради предотвращения эпидемии пришлось уничтожить 73 500 птиц читать на WSJ.com

Менеджмент

Примерно 2700 сотрудников благотворительных организаций получили семизначное вознаграждение в 2014 г., согласно Налоговому управлению США. Это на треть больше, чем в 2011 г. читать на WSJ.com

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