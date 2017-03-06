Еврокомиссия одобрила схему финансирования строительства новых реакторов АЭС «Пакш-2»

Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложенную Венгрией схему финансирования строительства двух новых реакторов на АЭС «Пакш-2». Как говорится в пресс-релизе ЕК, Будапешт предложил задействовать в этой схеме помощь со стороны государства и привлечь венгерских инвесторов. Eврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер сочла, что во всей этой схеме свобода конкуренции существенно не нарушается.

В начале февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия готова целиком, в объеме 12 млрд евро, профинансировать проект достройки венгерской АЭС «Пакш». Он сказал это после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее проект достройки АЭС предполагалось финансировать из российского кредита на 80%.

Венгрия рассчитывает начать подготовительные работы на площадке «Пакш-2» в 2017 г., строительство - в 2018 г., сообщил тогда Орбан.«Мы отдельно говорили о сотрудничестве в области атомной энергии. Мы установили, что большую часть преград нам уже удалось устранить. Остается один открытый вопрос, мы ждем решения Европейского союза по этому вопросу. Мы уверены в том, что наши соглашения полностью во всем удовлетворяют требованиям Европейского союза, и очень надеемся, что в этом году мы сможем уже начать подготовительные работы, а в 2018 г. непосредственно приступить к строительству», - говорил он.

В ноябре 2016 г. Еврокомиссия закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией тендерного законодательства ЕС при выборе поставщика - «Росатома» - без тендера.

В декабре 2014 г. «Росатом» подписал контракты на достройку АЭС «Пакш» общей стоимостью 12,5 млрд евро. До этого, в марте того же года, Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении РФ кредита в размере до 10 млрд евро на достройку АЭС «Пакш». В ноябре 2015 г. Еврокомиссия начала расследование в отношении источников финансирования строительства АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли проект на рыночных условиях или речь идет о государственной помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции.

В настоящий момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2000 МВт.